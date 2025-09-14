Felici, la gioia del primo gol in Serie A: “Rimasto qui per meritarmi la fiducia”

Un’estate complicata, dove è sembrato uscire dai radar di mister Pisacane e dove nelle ultime ore di calciomercato sembrava cosa fatta il passaggio al Venezia. Per Mattia Felici la rete contro il Parma significa molto più che il sigillo del 2-0 nella prima vittoria stagionale del Cagliari.

“Il primo gol in Serie A è un’emozione indescrivibile, sono felicissimo, sono rimasto qui e godermi questa gioia è davvero speciale” ha detto l’ala ai microfoni di Dazn nel dopo gara all’Unipol Domus.

“La dedica è stata subito qui per la mia fidanzata che mi ha sempre chiesto di dedicarle un gol e finalmente ce l’ho fatta”. E adesso si gode il momento, sperando di aver convinto il tecnico dopo i buoni segnali che aveva già mandato in amichevole a Buddusò la settimana scorsa. “Il pubblico è eccezionale, sono felice di essere rimasto qui anche se c’era la possibilità di cambiare maglia, conosco bene il mister e voglio meritarmi la sua fiducia”.

