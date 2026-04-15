Cagliari, strade chiuse isolano Castello | Mura: “Caos per le scuole”

Quartiere di Castello isolato dopo la chiusura di via Badas e via Porcell: disagi per residenti e scuole

Il quartiere di Castello si ritrova di fatto isolato dopo la chiusura di via Badas, che si aggiunge al blocco già in atto di via Porcell. Una situazione che sta creando forti disagi alla circolazione e alla vita quotidiana di residenti, studenti e lavoratori.

A denunciare l’emergenza è il consigliere Roberto Mura di Alleanza Sardegna, che evidenzia come la contemporanea interdizione delle due arterie principali abbia reso l’accesso al quartiere estremamente difficoltoso. La mobilità risulta fortemente compromessa, con percorsi alternativi lunghi e complessi, che incidono anche sulla tempestività dei mezzi di soccorso.

“Un punto critico riguarda gli istituti scolastici. Il disagio per le famiglie e per il personale scolastico è ormai fuori controllo” spiega. “Accompagnare i bambini a scuola negli istituti di Castello è diventata un’impresa quotidiana. Senza via Badas e via Porcell, l’ingresso e l’uscita dalle scuole sono paralizzati, creando tensioni e ritardi continui che ricadono interamente sui genitori”.

“Chiedo che il Comune intervenga con estrema urgenza per ripristinare la normalità. È indispensabile riparare immediatamente l’impianto semaforico di via Badas; fornire tempi certi e soluzioni rapide per la riapertura di via Porcell; garantire un presidio della Polizia Locale per gestire i flussi di traffico, specialmente negli orari di ingresso e uscita dalle scuole”.

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