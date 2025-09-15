Macomer, si schianta con l’auto poi gli trovano la droga nel borsello: denunciato

Sul posto è giunta la stradale che ha notato il suo nervosismo e si è insospettita: nel borsello aveva oltre 50 pasticche

Un uomo residente a Cagliari è stato denunciato dalla Polizia Stradale a Macomer per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Si tratta di un 38enne che mentre era alla guida della sua auto si è schiantato. Sul posto è arrivata la Stradale che ha notato il nervosismo dell’uomo e ha deciso di vederci chiaro.

Nel borsello dell’uomo sono state trovate circa 50 pastiglie di Mdma e 2 grammi di ketamina pronte per essere vendute. I successivi test svolti hanno poi accertato anche che la positività dell’uomo alle sostanze stupefacenti.

