Cagliari, paura per un nido di api in una palazzina: intervento dei Vigili del Fuoco

Gli insetti avevano scelto il sesto piano per nidificare, scatenando le preoccupazioni di residenti e passanti

Un nido di api all’interno di una palazzina ha destato non poca preoccupazione ieri sera a Cagliari con i residenti che hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per rimuoverlo.

Gli insetti, infatti, avevano scelto il sesto piano di un palazzo di via Carducci per nidificare e la loro evidente e consistente presenza ha fatto preoccupare sia gli abitanti che i passanti.

La squadra dei Vigili del Fuoco è poi giunta sul posto e ha adoperato l’autoscala per raggiungere il piano dall’esterno. L’area è stata poi messa in sicurezza.

