Il Cagliari punta sui giovani: Liteta rinnova, primo contratto per Grandu e Cogoni

Prosegue la linea verde dei rossoblù, che continuano a puntare in modo deciso sul proprio settore giovanile. Ieri infatti il Cagliari ha annunciato tre firme importanti.

Le prime due hanno riguardato Grandu e Cogoni, che hanno messo la firma sul primo contratto professionistico che li legherà al club fino al 2027. A questo si aggiunge un anno di opzione per Cogoni e due invece per Grandu.

Poco dopo invece è arrivato l’annuncio del rinnovo di Joseph Liteta fino al 2030, restando un pilastro della primavera e un’opzione valida per la prima squadra a disposizione di Fabio Pisacane.

