Gonnesa, picchia l’ex compagna davanti alla figlia: 49enne denunciato

È stato applicato il divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico a un operaio 49enne residente a Gonnesa, già noto alle forze dell’ordine, accusato di maltrattamenti nei confronti della ex compagna. La misura cautelare, emessa dal Tribunale di Cagliari, è stata eseguita ieri sera dai Carabinieri della stazione locale.

Il provvedimento arriva a seguito della denuncia presentata l’11 agosto scorso da una donna di 37 anni, disoccupata e residente a Carbonia. Secondo quanto raccontato ai militari, l’ex compagno avrebbe iniziato a vessarla lo scorso febbraio, con insulti, minacce e, in un’occasione, anche percosse, consumate persino davanti alla figlia minore. Una situazione che aveva generato nella vittima uno stato costante di paura e ansia per la propria sicurezza.

Le indagini avviate subito dopo la querela avevano portato al deferimento dell’uomo in stato di libertà per maltrattamenti contro familiari o conviventi. Gli elementi raccolti hanno spinto l’Autorità giudiziaria a disporre la misura restrittiva, che vieta al 49enne qualsiasi contatto o comunicazione con la donna.

