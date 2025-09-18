Febbre del Nilo, ancora un nuovo caso nell’oristanese: è il 30esimo

Non si placa l’emergenza Febbre del Nilo nell’oristanese. Come reso noto dalla Asl, quest’oggi è stato accertato un nuovo caso del virus.

Si tratta di un paziente ultrasettantenne di Cabras che è stato portato all’ospedale San Martino per ulteriori accertamenti e per essere tenuto sotto sorveglianza.

Questo è stato il 30esimo caso fin qui riscontrato e la Asl invita pertanto a non abbassare la guardia: “Come di consueto, ricordiamo alle persone, in particolare a quelle fragili e anziane, che è importante proteggersi dalle punture di zanzara, vettore del virus – ribadisce la direttrice del dipartimento di Sanità e Prevenzione della Asl 5 di Oristano Maria Valentina Marras – Evitare i ristagni d’acqua, dove proliferano le larve, è fondamentale: svuotare di frequente ciotole per animali, sottovasi, contenitori, piscine per bambini”.

“Importante poi quando si è all’aperto, specie all’imbrunire, coprire il corpo, gambe e braccia, con abiti chiari, utilizzare spray repellenti ed applicare zanzariere a porte e finestre per mettere al sicuro le proprie abitazioni”.