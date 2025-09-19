Lo streamer Ivan Grieco imbarazza Todde | Truzzu: “Aspettiamo risposte”

Non si placa la polemica sui 67.100 euro assegnati dalla Regione Sardegna alla società Sport Network, concessionaria pubblicitaria del noto giornale Il Fatto Quotidiano. La Giunta guidata da Alessandra Todde ha infatti destinato la somma per uno stand promozionale dedicato al progetto Einstein Telescope, scatenando però le polemiche, anche al di fuori della politica.

Sui social è diventato virale un video dello streamer Ivan Grieco, che si è recato di persona alla festa del Fatto a Roma e ha ripreso lo stand, apparso praticamente vuoto e composto solo da un gazebo, degli scatoloni e qualche gadget esposto. Da qui l’inasprimento della polemica che già aveva visto la denuncia pubblica del deputato Francesco Mura di Fratelli d’Italia, ma che ora vede anche un’interrogazione formale in Consiglio regionale presentata da Paolo Truzzu.

In una delle sue ultime live sui social, Grieco è tornato sull’argomento. “A livello legale, il fatto che una Regione possa stanziare dei soldi per uno stand ad un evento, nulla da dire” premette il giovane streamer. “Ma che lo faccia il Movimento 5 Stelle, per una cifra abbastanza elevata per un semplice stand in un evento che avrà fatto 10mila persone… è come se chiedessi 68mila euro per un mio video, mi ridono in faccia”.

Insieme a lui l’economista Costantino De Blasi, che rincara la dose. “Per me è un fatto di inopportunità. La Sardegna è l’unica Regione guidata da un esponente del Movimento 5 Stelle. E proprio il Fatto Quotidiano? La Sardegna finanzia e sponsorizza un evento a Roma e non a Sassari, a Oristano? A me sembra strano”. E incalza: “Si finanzia un evento a Roma, privato, di un soggetto che non ha particolari attività all’interno della Regione Sardegna. Immagino lo si finanzi per simpatia, perché il Fatto Quotidiano rappresenta una parte, se non tutti gli elettori del Movimento 5 Stelle”.

Intanto, sui banchi della politica sarda, a rincarare la dose è ancora Paolo Truzzu. L’ex sindaco di Cagliari ha ringraziato Ivan Grieco, ricondividendo le immagini dello stand vuoto a Roma, e ha attaccato Todde sui suoi social. “Perché la Regione Sardegna decide di affidare 67 mila euro al Fatto Quotidiano per promuovere l’Einstein Telescope?” scrive Truzzu. “Perché lo ha fatto senza avere ancora la disponibilità delle risorse nel capitolo di bilancio? Perché lo ha fatto prima di approvare la delibera di giunta con il piano di comunicazione relativo alla promozione dell’Einstein Telescope? Sono state programmate altre azioni di comunicazione con altre testate giornalistiche o esiste solo questa?”.

“Fratelli d’Italia lo ha chiesto alla Presidente Todde. Vediamo se e cosa risponde. Certo il fatto che il Presidente del suo partito, Giuseppe Conte, fosse l’ospite principale della festa de il Fatto ci lascia qualche dubbio: siamo sicuri che i soldi dei sardi siano stati ben spesi?” conclude il capogruppo di FdI in Consiglio regionale.

