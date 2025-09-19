Siliqua, 54enne ai domiciliari per violenza sessuale e stalking sull’ex moglie

È finito agli arresti domiciliari un elettricista 54enne di Siliqua, già conosciuto alle forze dell’ordine, accusato di violenza sessuale e comportamenti persecutori ai danni della ex moglie. La misura cautelare, disposta dal Tribunale di Cagliari – Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari, è stata eseguita dai Carabinieri della stazione locale.

L’inchiesta era partita lo scorso anno dopo la denuncia presentata dalla donna alla Stazione dei Carabinieri di Iglesias. Nella querela la vittima aveva raccontato di essere stata sottoposta per circa tre anni a vessazioni e atteggiamenti persecutori, culminati in un grave episodio di violenza sessuale avvenuto nel giugno 2024.

Le indagini, condotte con tempestività e rigore dai militari dell’Arma, hanno raccolto dichiarazioni e riscontri che hanno consentito alla Procura di delineare un quadro indiziario ritenuto sufficiente per chiedere e ottenere l’applicazione della misura restrittiva.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it