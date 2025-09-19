Cagliari, le prestazioni di Caprile attirano le attenzioni: Inter e Milan osservano

Le prestazioni del portiere del Cagliari, Elia Caprile, da quando ha iniziato a vestire la maglia rossoblù ma, in modo particolare, nelle prime giornate del campionato in corso, non sono passate inosservate.
In estate ci sono stati interessi per l’estremo difensore riscattato dal Napoli, ma il Cagliari e il calciatore volevano entrambi disputare questa stagione insieme rifiutando così tutte le avance.
Tuttavia, gli interessi non si sono certamente placati, anzi: Inter e Milan osservano con particolare interesse le prestazioni di Caprile in vista del prossimo anno. Se per i nerazzurri si cerca un successore di Sommer, 37enne, i rossoneri non vorrebbero farsi trovare impreparati ad una eventuale cessione di Maignan.
