Lecce-Cagliari 1-2, il gallo Belotti torna a cantare e regala la vittoria

Il Cagliari porta a casa la seconda vittoria consecutiva e al Via del Mare batte 1-2 in rimonta il Lecce.

Primo tempo che inizia a favore dei padroni di casa, con il Lecce che parte subito alto e trova il gol dopo 5 minuti per una distrazione difensiva dei sardi. L’ex Sottil brucia Esposito e Tiago Gabriel raccoglie di testa indisturbato. Il Cagliari però reagisce e crea diverse occasioni, fino a quando al 33′ Palestra sale in cattedra e dopo un controllo eccellente serve Belotti che fa tapin. Sul finire di primo tempo poi un palo di Esposito con un tiro “alla Yildiz”: fosse entrato sarebbe stato un grandissimo gol.

Nella ripresa buona partenza della squadra di Pisacane che dopo un minuto ha una grande occasione con Belotti, che di sinistro però sciupa. I rossoblù però si spengono un pochino e torna ad alzarsi il Lecce, soprattutto dopo i primi cambi. Al 69′ però Tiago Gabriel frana su Belotti e l’arbitro non ha esitazione: calcio di rigore! Dal dischetto il gallo non sbaglia e fa 1-2. Da lì in poi è tutto in discesa, con il Cagliari che controlla e porta a casa il secondo successo consecutivo.

