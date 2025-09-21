Terralba, incendio nella villetta di un imprenditore: ipotesi atto intimidatorio

Le fiamme hanno distrutto l’abitazione di Battista Manis e un’auto: un episodio simile già un anno fa, si indaga sul possibile collegamento

Notte di paura a Terralba, dove l’abitazione dell’imprenditore Battista Manis è stata devastata da un incendio che, secondo i primi accertamenti, avrebbe tutte le caratteristiche di un atto intimidatorio. Il rogo si è sviluppato sabato 20 settembre, intorno alle 21, quando l’uomo e la sua famiglia non erano in casa perché ancora impegnati al lavoro.

Manis, gestore di diverse ricevitorie e tabaccherie in Sardegna, ha raccontato di aver udito rumori forti seguiti da una violenta esplosione: in pochi secondi le fiamme hanno avvolto la villetta di via Sicilia, propagandosi poi fino a un’auto parcheggiata nelle vicinanze. A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno notato il fumo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del presidio di Terralba, supportati da una squadra del comando provinciale di Oristano. I soccorritori hanno lavorato a lungo per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area, riuscendo a contenere il rogo ed evitando che si estendesse ad altre abitazioni.

Dalle prime verifiche emerge che l’incendio sarebbe stato provocato con un innesco a base di liquido infiammabile. Secondo la ricostruzione, gli autori dell’attentato sarebbero entrati in casa e avrebbero cosparso gli arredi di benzina, appiccando poi le fiamme. I Carabinieri hanno avviato le indagini, passando al setaccio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

I sospetti portano inevitabilmente a collegare l’episodio con l’attentato subito dallo stesso imprenditore il 24 agosto dello scorso anno, quando la sua abitazione era stata presa di mira in circostanze molto simili, sempre in tarda serata e con modalità analoghe.

In alcuni video diffusi sui social dallo stesso Manis le immagini della villa devastata:

