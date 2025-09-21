Sport Il Cagliari accoglie Emanuele, piccolo tifoso che affronta una dura battaglia

Il Cagliari ha accolto il piccolo Emanuele nel ritiro della squadra poco prima della sfida con il Lecce, regalando foto e sorrisi

Un incontro speciale nel ritiro del Cagliari a Lecce. Venerdì la squadra rossoblù ha infatti ricevuto la visita di Emanuele, bambino di 9 anni di Bitonto che, nonostante una difficile battaglia personale, continua a vivere con entusiasmo la sua grande passione per il calcio.

Conosciuto sui social come EmanueleSuperstar16 e legatissimo all’amico Elia Caprile, Emanuele ha raggiunto l’albergo della squadra insieme alla sua famiglia. Ad attenderlo un pranzo in compagnia dei giocatori e dello staff, tra sorrisi, chiacchiere e tante emozioni.

Non sono mancati gli autografi e le foto ricordo: uno scatto con Andrea Belotti, uno dei suoi idoli assoluti, e una foto di gruppo con tutta la rosa hanno sigillato una giornata indimenticabile, che il giovane tifoso porterà nel cuore.

Un momento di vicinanza e di affetto che conferma lo spirito di accoglienza della squadra rossoblù, pronta a regalare un sorriso anche a ridosso di un match importante.

