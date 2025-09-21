Il Cagliari accoglie Emanuele, piccolo tifoso che affronta una dura battaglia

Il Cagliari ha accolto il piccolo Emanuele nel ritiro della squadra poco prima della sfida con il Lecce, regalando foto e sorrisi

Un incontro speciale nel ritiro del Cagliari a Lecce. Venerdì la squadra rossoblù ha infatti ricevuto la visita di Emanuele, bambino di 9 anni di Bitonto che, nonostante una difficile battaglia personale, continua a vivere con entusiasmo la sua grande passione per il calcio.

Conosciuto sui social come EmanueleSuperstar16 e legatissimo all’amico Elia Caprile, Emanuele ha raggiunto l’albergo della squadra insieme alla sua famiglia. Ad attenderlo un pranzo in compagnia dei giocatori e dello staff, tra sorrisi, chiacchiere e tante emozioni.

Non sono mancati gli autografi e le foto ricordo: uno scatto con Andrea Belotti, uno dei suoi idoli assoluti, e una foto di gruppo con tutta la rosa hanno sigillato una giornata indimenticabile, che il giovane tifoso porterà nel cuore.

Un momento di vicinanza e di affetto che conferma lo spirito di accoglienza della squadra rossoblù, pronta a regalare un sorriso anche a ridosso di un match importante.

