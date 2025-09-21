Sassari, scappa dai Carabinieri ma li porta in un laboratorio di droga: 3 arresti

Un pusher in fuga ha portato i Carabinieri a scoprire un vero e proprio laboratorio della droga a Sassari

Serata movimentata quella di venerdì 19 settembre in via San Donato a Sassari, dove un’operazione dei carabinieri si è conclusa con 3 arresti e il sequestro di un ingente quantitativo di droga. L’azione è partita quando i Carabinieri della sezione operativa, con il supporto del nucleo radiomobile, hanno sorpreso un giovane mentre cedeva una dose a un acquirente.

Alla vista dei militari, il pusher ha tentato la fuga cercando di rifugiarsi nella propria abitazione. Durante la corsa ha spinto violentemente la porta d’ingresso, colpendo al gomito uno degli agenti, e ha provato a liberarsi di una calza contenente 51 grammi di cocaina, subito recuperata dai militari insieme a un ovulo di altri 10 grammi.

La successiva perquisizione nell’appartamento ha permesso di scoprire un quadro ben più ampio. In un’altra stanza erano presenti un uomo e una donna che, nel tentativo di disfarsi delle prove, stavano gettando dalla finestra due zaini. All’interno gli investigatori hanno rinvenuto 540 grammi di marijuana, 388 grammi di cocaina e 428 grammi di eroina suddivisi in ovuli, oltre a 10 grammi di hashish e diverse fiale di metadone.

Non mancavano strumenti utili al confezionamento delle dosi: bilancini di precisione, materiale da taglio, un frullatore, insieme a un micro cellulare, monili di dubbia provenienza e la somma in contanti di 8.156 euro.

Tutto il materiale è stato sequestrato, mentre i tre indagati sono stati arrestati su disposizione della Procura e condotti nel carcere di Bancali, in attesa dell’udienza di convalida.

