Villanovaforru, investito un bambino di 6 anni: interviene l’elisoccorso

Brutto incidente nel pomeriggio a Villanovaforru, dove un bambino di 6 anni è stato investito mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Le condizioni del piccolo sono apparse subito serie e per questo è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Areus, che lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Alla guida del mezzo, un’Ape, c’era un pensionato del paese che, secondo le prime ricostruzioni, si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dei sanitari.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Furtei, incaricati di accertare con precisione la dinamica dell’incidente e stabilire le responsabilità.

