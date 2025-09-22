Cagliari verso la Coppa Italia, contro il Frosinone spazio al turnover

Ripresa degli allenamenti per il Cagliari, che al Crai Sport Center ha iniziato la marcia di avvicinamento alla sfida di Coppa Italia contro il Frosinone, in programma martedì 23 settembre all’Unipol Domus e valida per i Sedicesimi di Finale.

La squadra di mister Fabio Pisacane è stata divisa in due gruppi: i calciatori più impiegati nella gara di Lecce hanno svolto una seduta defaticante, mentre gli altri si sono concentrati su tecnica, possesso palla ed esercitazioni tattiche concluse con una partitella su campo ridotto. Lavori personalizzati per Boris Radunovic e Zito Luvumbo, entrambi ancora alle prese con i rispettivi infortuni.

In vista del match di Coppa Italia nel Cagliari sono attesi diversi cambi nella formazione. Belotti dovrebbe osservare un turno di riposo con Borrelli o Kilicsoy in lizza per una maglia da titolare. In difesa quasi certo l’avvicendamento di Mina e Luperto con Zé Pedro e Rodriguez, mentre a destra potrebbe rivedersi Zappa dal primo minuto. In mezzo al campo Mazzitelli insidia Prati per il ruolo di regista, mentre in attacco dovrebbe trovare posto anche Felici.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it