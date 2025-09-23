Patta, la delusione dopo i Mondiali di Tokyo: “Fuori per un episodio assurdo”

Prova sfortunata per il quartetto azzurro, penalizzato da un episodio controverso che ha compromesso la gara del sardo Patta e compagni

È sfumato amaramente il sogno della 4×100 maschile azzurra ai Mondiali di atletica. Il quartetto formato da Fausto Desalu, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Matteo Melluzzo ha chiuso al sesto posto la batteria (38”52), ma la gara è stata segnata da un episodio controverso al primo cambio.

Jacobs, pronto a ricevere il testimone da Desalu, è stato urtato alla spalla destra dal sudafricano Shaun Maswanganyi. L’oro olimpico di Tokyo 2020 ha perso l’equilibrio ma è riuscito a proseguire, pagando però il contatto con un ritardo che ha compromesso la corsa degli azzurri.

L’Italia ha tagliato il traguardo al sesto posto, mentre il Sudafrica non ha completato la prova. Entrambe le nazionali hanno presentato ricorso, ma solo quello dei sudafricani è stato accolto: secondo i giudici, sarebbe stato proprio Jacobs a ostacolare l’avversario.

E proprio il velocista sardo Lorenzo Patta non ha nascosto il suo dispiacere sui social. “Sapevamo sarebbe stato un mondiale complicato sin dall’inizio, ma nonostante ciò siamo arrivati preparati e pronti per provare a dire la nostra, come sempre” ha scritto in un post.

“Purtroppo peró questa volta la fortuna ha deciso di voltarci le spalle e un episodio assurdo ha compromesso la nostra gara.

Ci dispiace veramente tanto. Grazie mille a tutti comunque per il supporto”.

