Cagliari-Frosinone, formazioni ufficiali: si rivede Rog

Tutto pronto per la sfida di Coppa Italia di questo pomeriggio. Alle 17 l’Unipol Domus ospita Cagliari-Frosinone valida per il secondo turno del torneo e mister Pisacane ha scelto di far ruotare diversi giocatori.
In porta c’è Ciocci, mentre in difesa Zé Pedro affianca Luperto al centro. Mediana inedita con Mazzitelli in regia, affiancato da Rog e Cavuoti. In attacco Gaetano agisce alle spalle di Borrelli e Kilicsoy.
Cagliari (4-3-1-2): Ciocci; Zappa, Zé Pedro, Luperto, Idrissi; Mazzitelli, Rog, Cavuoti; Gaetano; Borrelli, Kilicsoy.
All. Pisacane
Frosinone (3-4-2-1): Pisseri; Cittadini, Gelli, Bracaglia; Cichella, Masciangelo, Oyono, Ndow; Kvernadze, Grosso; Vergani.
All. Alvini
