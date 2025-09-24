Cagliari-Frosinone, Mazzitelli: “Atteggiamento giusto, Inter? Umore positivo”

Il centrocampista rossoblù ha celebrato anche l'ottimo avvio di stagione, ma nel mirino ora c'è già l'Inter: "Sarà una partita da affrontare liberi di testa"

Lo spauracchio nel primo tempo e poi una gara dominata nel secondo: il Cagliari ha passato il turno di Coppa Italia grazie al successo contro il Frosinone per 4-1 e ora agli ottavi si troverà di fronte il Napoli.

Intanto ieri, al termine dell’incontro, il centrocampista Luca Mazzitelli è intervenuto in conferenza stampa e ha commentato la gara.

L’atteggiamento: “La gara si era messa bene, proprio come volevamo: siamo partiti aggressivi, l’avevamo sbloccata subito, non è facile in queste partite. Poi abbiamo subito troppo la loro pressione, abbiamo perso troppi duelli, eravamo un po’ slegati in mezzo al campo e la gara si è complicata. Nella ripresa siamo rientrati in campo con la testa giusta, con la giusta aggressività e l’abbiamo ribaltata”.

Il buon avvio di stagione: “Il nostro buon avvio di stagione? Ci speravo, fa piacere, ma dobbiamo considerarlo un punto di partenza. Ci deve far capire che se lavoriamo in un determinato modo, quest’anno abbiamo le caratteristiche per far bene. Pensando, però, sempre partita dopo partita: arriveranno gare e momenti più difficili, in Serie A – lo sappiamo bene – non ci sono partite facili. Noi, però, dovremo avere sempre la forza, la voglia di andare a fare risultato in ogni match. Se saremo bravi potremo toglierci tante soddisfazioni e fare un buon campionato”.

Sabato arriva l’Inter: “L’umore nello spogliatoio è molto positivo, arriviamo nel migliore dei modi ad una gara così bella come quella di sabato sera contro l’Inter. Sarà una partita da affrontare liberi di testa, con grande entusiasmo sia da parte nostra che dei nostri tifosi allo stadio”.

