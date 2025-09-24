Paura a Quartu, scontro tra due auto: un ferito in ospedale

La mattinata a Quartu è stata scossa da un incidente stradale che ha riguardato due auto, una Doblò e una Punto, che si sono scontrate tra loro.

Secondo quanto riferito, una delle due non avrebbe rispettato una precedenza e da lì è poi avvenuta la collisione, all’incrocio tra via Cimabue e via Cagliari.

Una persona è rimasta ferita ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per liberarla dall’auto. Sul posto è poi arrivata anche un’ambulanza che ha portato il ferito in ospedale.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it