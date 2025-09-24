Lutto nel cinema, addio a Claudia Cardinale: fu sempre legata alla Sardegna

Forte lutto nel mondo del cinema per la scomparsa di Claudia Cardinale, che si è spenta ieri all’età di 87 anni. L’attrice fu una delle grandi stelle italiane durante quelli che vengono considerati gli anni d’oro dell’industria cinematografica nella penisola.
Tra l’altro l’attrice negli anni ha sviluppato un solido legame con la Sardegna, tant’è che si esibì a Cagliari con una tournée teatrale nel 2017 con lo spettacolo “La strana coppia”.
Inoltre, aveva comprato una casa a Porto Rotondo che ha poi tenuto fino al 2023.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it