I rossoblù scendono in campo contro l'Inter reduci dalla vittoria per 2-1 contro il Lecce e del 4-1 contro il Frosinone in Coppa Italia

Serie A, Cagliari-Inter: probabili formazioni e dove vederla

Il Cagliari di Fabio Pisacane scende in campo questa sera, ore 20:45 alla Unipol Domus, contro l’Inter di Cristian Chivu nel match valevole per la 5a giornata del campionato di Serie A 2025/2026.

I rossoblù sono reduci dalla vittoria per 2-1 in casa del Lecce nello scorso turno di campionato, e dalla vittoria per 4-1 in Coppa Italia. Mentre i nerazzurri si presentano a Cagliari dopo il 2-1, sofferto, contro il Sassuolo.

Il match di Serie A sarà visibile sia sulla piattaforma streaming Dazn sia sui canali di SkySport.

Probabile formazione Cagliari, (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, Obert; Esposito, Belotti.

