Decimomannu, in casa un vero e proprio market della droga: 28enne arrestato

Un giovane di 28 anni è finito in manette a Decimomannu, dopo che gli agenti dei “Falchi” della Squadra Mobile di Cagliari hanno scoperto che aveva trasformato la sua abitazione in un vero e proprio centro di spaccio, un vero e proprio market della droga.

L’operazione ha rivelato che il traffico non si limitava alle sostanze tradizionali. L’uomo aveva esteso il suo mercato a prodotti innovativi e pericolosi, mirando probabilmente a una clientela più giovane. Durante la perquisizione, gli investigatori hanno rinvenuto ingenti quantità di stupefacenti: 65 grammi di cocaina, 300 grammi di marijuana, 18 grammi di hashish e 0,62 grammi di MDMA (Ecstasy).

L’elemento di maggiore allarme è stato il sequestro di sostanze presentate in forme meno convenzionali, a conferma delle nuove frontiere dello spaccio: sono state trovate 14 sigarette elettroniche già caricate con liquidi a base di droga sintetica e 6 lecca-lecca appositamente modificati, noti come prodotti “dopati”. Oltre alla droga e ai dispositivi, sono stati recuperati 3.575 euro in contanti, ritenuti il ricavato dell’attività illecita, insieme a tutto l’occorrente per il confezionamento delle dosi.

Il 28enne è stato immediatamente arrestato e si trova ora recluso nel carcere di Uta in attesa dell’udienza per la convalida del fermo.

