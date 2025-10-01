Terralba, si cercano risposte sulla morte di Claudio Manca: venerdì l’autopsia

Sarà il prossimo venerdì 3 ottobre il giorno dell’autopsia sul corpo di Claudio Manca, l’uomo di 49 anni che è stato trovato morto venerdì scorso in un canale a Terralba.

L’incarico è stato affidato al medico legale Roberto Demontis e toccherà a lui il compito di capire cosa sia successo. L’ipotesi fin qui avanzata è che sia stato travolto da un’auto pirata mentre era in bici, con il veicolo che poi sarebbe fuggito dopo l’incidente.

Intanto, come riportato nelle scorse ore, è stato fermato un 52enne con l’accusa di omicidio e nelle prossime ore si terrà l’udienza di convalida.

Nei giorni scorsi il 52enne aveva denunciato l’incendio della sua villa e in alcuni video diffusi sui social avrebbe accusato qualcuno di essere stato pagato per farlo.

