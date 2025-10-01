Si tratta di un uomo di circa 70 anni che si è recato in ospedale con sintomi febbrili ed è poi stato dimesso con terapia domiciliare

Febbre del Nilo, nuovo caso nell’oristanese: è il trentacinquesimo

Ancora un nuovo caso di positività alla Febbre del Nilo è stato registrato nell’oristanese quest’oggi e si tratta del 35esimo caso sintomatico riscontrato.

Secondo quanto riferito, il paziente risulta essere un settantenne di Cabras che si è recato all’ospedale San Martino con una sintomatologia febbrile. Dopo una visita è stato dimesso con terapia a domicilio.

Intanto la Asl ha avviato l’indagine epidemiologica e la circoscrizione dell’area di residenza del soggetto e invita tutti i cittadini a mantenere alta la guardia.

