Olbia, sbatte contro delle auto in sosta e si cappotta: un ferito in ospedale

Il conducente ha perso il controllo del veicolo dopo l’urto con due auto in sosta: strada chiusa e traffico in tilt

Brutto incidente questa mattina a Olbia in via Ambalagi, dove un incidente stradale ha causato il ribaltamento di un’auto. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo avrebbe urtato con violenza due vetture parcheggiate lungo la strada, cappottandosi subito dopo.

Alla guida c’era un uomo rimasto ferito nell’impatto. Soccorso dal personale sanitario del 118 con il supporto dei Vigili del fuoco, è stato trasportato all’ospedale di Olbia per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

La squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto a mettere in sicurezza il veicolo incidentato e l’area circostante, mentre la strada è rimasta chiusa al traffico per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso, con inevitabili disagi alla circolazione. Sul posto anche la Polizia Locale, incaricata di ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it