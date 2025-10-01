Monastir, ripetute minacce alla moglie: 38enne allontanato dalla casa familiare

A denunciare quanto avvenuto è stata la stessa moglie che ha riferito come le minacce siano arrivate dopo aver manifestato la volontà di separarsi

Nella mattinata odierna, i Carabinieri della Stazione di Monastir hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie e dal figlio minore, emessa nei confronti di un 38enne, operaio del posto, già noto alle Forze di Polizia.

Il provvedimento arriva a seguito della denuncia presentata dalla moglie, che aveva riferito di essere stata più volte minacciata dal coniuge dopo aver manifestato la volontà di separarsi. Le condotte, che sarebbero state reiterate anche in presenza del figlio minore, avevano generato nella donna uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità.

Gli immediati accertamenti svolti dai Carabinieri, che hanno tempestivamente attivato la procedura prevista dal cosiddetto “Codice Rosso”, hanno consentito di raccogliere sufficienti indizi a carico dell’uomo e, sulla base di tali risultanze, l’Autorità Giudiziaria ha emesso la misura cautelare eseguita nella giornata odierna.

L’episodio si inserisce nel quadro dell’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nella prevenzione e nel contrasto dei reati riconducibili alla violenza di genere, con particolare attenzione alla protezione delle vittime e al rafforzamento del senso di sicurezza della collettività.

