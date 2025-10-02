Cagliari, l’allarme del Grig: “Delinquenti avvelenano le piante in via Pergolesi”

Le analisi svolte dal Comune hanno fatto emergere un'alta presenza di idrocarburi alifatici e stagno nelle aiuole distribuite lungo la via

Scatta l’allarme a Cagliari, in via Pergolesi, per delle sostanze velenose rinvenute nelle aiuole e negli alberelli distribuiti sui marciapiedi. A rendere nota la questione è stato il Gruppo d’Intervento Giuridico in seguito agli accertamenti svolti dal Comune di Cagliari.

“Ci sono uno o più delinquenti che avvelenano le piante” ha affermato l’associazione ecologista. Sulla base di quanto raccolto dalle analisi, sono stati rinvenuti idrocarburi alifatici sia leggeri che pesanti e stagno, oltre i limiti stabiliti per i siti ad uso verde pubblico e residenziale.

“Tali risultanze – spiega la relazione tecnica del Comune – corroborano l’ipotesi di un atto doloso con versamento di liquidi inquinanti nelle formelle, riconducibili molto probabilmente a benzene, solventi, gasolio e oli minerali di origine industriale”.

Per questo motivo, il Grig ha chiesto all’amministrazione lo svolgimento di operazioni di bonifica ambientale.

