Cagliari, corteo per Gaza: bandiera palestinese sul palazzo Consiglio Regionale

Intanto, nel corso della manifestazione sono stati bloccati anche i binari della stazione e la statale 195

Non solo le strade, lo sciopero generale tenutosi questa mattina ha visto alcuni suoi partecipanti bloccare anche i binari della stazione dei treni di Cagliari.

Per il resto, grossi disagi per il traffico sono stati riscontrati anche sulla statale 195, all’ingresso del ponte della Scafa.

Un’ulteriore sorpresa invece è arrivata direttamente dal palazzo del Consiglio Regionale in cui è stata esposta, sulla facciata, la bandiera della Palestina durante il passaggio del corteo in via Roma.

“Abbiamo deciso di esporre la bandiera della Palestina sulla facciata del Palazzo per esprimere solidarietà al popolo palestinese e per auspicare la pace – ha affermato il presidente del Consiglio Regionale Piero Comandini – Non dobbiamo abbassare la guardia su quello che sta succedendo a Gaza. Oggi è una giornata di riflessione, anche il Consiglio regionale è vicino alle persone, e soprattutto ai bambini, che soffrono a causa delle guerre”.

