Udinese-Cagliari, Pisacane: “Non avremo un atteggiamento remissivo”

Antivigilia di Udinese-Cagliari e così il tecnico dei rossoblù Fabio Pisacane è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara.

Sull’infortunio di Belotti: “L’infortunio di Andrea ci ha messo del pepe sulla sconfitta con l’Inter. Dispiace perché abbiamo perso un guerriero, ma chi pratica questo sport sa che bisogna mettere in conto anche queste cose. Non sarà questo infortunio a scalfire il Cagliari, che va avanti sempre”.

Si ferma anche Mina: “Ai soliti Radunovic, Pintus che comunque ha intensificato il lavoro, Zappa che già sapete, si sono aggiunti Gaetano per un risentimento alla coscia, poi abbiamo Rog con un problema muscolare e Rodriguez che non è al massimo. Abbiamo Mina che ha preso una contusione al ginocchio, va valutato e vedremo se sarà della partita. Luvumbo è arruolabile, potrebbe partire anche dal primo minuto”.

Sull’Udinese: “È una squadra che da un anno ha dei principi ben precisi, un’identità e un allenatore a cui piace aggredire con una difesa alta. Un sistema comunque collaudato, difficilmente si sono spostati dal 3-5-2. Ha sempre avuto questo marchio da quando c’è Runjaic. Mi aspetto una squadra che voglia fare la partita davanti ai suoi tifosi e non vogliamo avere un atteggiamento remissivo, cercheremo di creare delle difficoltà”.

