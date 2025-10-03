Dinamo Sassari-Varese, Bulleri: “La prima di campionato è sempre insidiosa”

Antivigilia della prima gara di campionato per la Dinamo Sassari, che domenica aprirà il suo torneo affrontando l’Openjobmetis Varese tra le mura amiche del PalaSerradimigni. Così è intervenuto in conferenza stampa il tecnico Bulleri per presentare la gara e fare un po’ il punto della situazione in casa biancoblu.

Sulla partita: “La prima partita di campionato è sempre insidiosa, soprattutto per chi gioca in casa: c’è da trovare il giusto equilibrio emotivo con due punti in palio. Chi gioca davanti al proprio pubblico può avvertire maggiore pressione, ma sono certo che l’apporto dei tifosi ci darà una mano. Varese nel precampionato ha cambiato spesso volto a causa di infortuni e aggiustamenti di roster, giocando con interpreti diversi. Dovremo capire quale squadra si presenterà qui domenica, ma di certo parliamo di un gruppo estremamente talentuoso sia dal punto di vista tecnico che fisico, capace di schierarsi con assetti differenti e quindi ostico da affrontare.

Sull’approccio: “Dobbiamo approcciare la gara con umiltà, serenità e spirito di sacrificio. Ci saranno momenti difficili e sarà da lì che capiremo che tipo di stagione avremo. Se la risposta sarà quella dell’unità di gruppo, la stagione prenderà una piega positiva. È solo la prima partita, ci sarà tempo per aggiustare e conoscersi meglio, ma l’obiettivo resta vincere in ogni modo: è su questo che abbiamo lavorato durante la settimana”.

Sui valori del campionato: “Per quanto riguarda il campionato, è difficile oggi dare un quadro globale. Le indicazioni del precampionato hanno una valenza relativa, perché molte squadre hanno giocato con roster incompleti. Chi ha già affrontato impegni ufficiali, come le squadre di Eurolega ed Eurocup, è chiaramente più avanti: Virtus e Milano restano al livello più alto. Dietro di loro, settimana dopo settimana, si vedrà. Brescia parte con un vantaggio importante avendo mantenuto praticamente lo stesso roster dell’anno scorso, un aspetto che in un campionato di grandi cambiamenti può fare la differenza”.

