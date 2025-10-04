Tragedia sfiorata a Cagliari, incendio in un appartamento: nessun ferito

Terrore nella notte a Cagliari in via Pietro Leo, dove è improvvisamente divampato un incendio all’interno di un appartamento.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco che sono riusciti a domare le fiamme e mettere in sicurezza l’intero palazzo.

Secondo quanto ricostruito, le fiamme sarebbero partite dalla cucina e avrebbero rapidamente invaso tutta la casa. In allerta tutta la via, con i vicini che hanno sentito il forte odore di fumo e sono scesi in strada per aiutarsi reciprocamente.

L’intero palazzo è stato evacuato e fortunatamente non sono stati registrati feriti né intossicati. Secondo quanto riferito, infatti, l’appartamento in cui è divampato il rogo in quel momento era vuoto.

Presente anche una volante della Questura che ha gestito la viabilità e coordinato le operazioni di sicurezza. Al momento si sta cercando di capire cosa possa aver scatenato il rogo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it