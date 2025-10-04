Straordinario successo, un sardo vince 300mila euro ad Affari Tuoi: ecco chi è

Una vincita storica ed emozionante, con una cavalcata che era iniziata in salita ma che poi si è conclusa nel modo più bello

Il suo nome è Angelo Russo e da ieri sera è entrato ufficialmente nella storia del programma “Affari Tuoi”, condotto da Stefano Di Martino e andato in onda su Rai 1.

Nato a Sassari e accompagnato dalla fidanzata Giulia Canu, Russo ieri è diventato il primo sardo nella storia del programma a vincere la cifra massima di 300mila euro. Artigiano e appassionato di sport estremi tra cui il surf, è molto conosciuto in città.

Ieri ha cominciato scegliendo il pacco numero 3 e con una improvvisa doccia fredda. Il primo involucro scartato, infatti, conteneva 200mila euro. La questione però non ha scosso il concorrente che ha poi deciso di scambiare il suo pacco 3 con il 12.

Rifiutate tutte le offerte del dottore, alla fine si è arrivati ad avere le ultime tre cifre in gara. In una c’erano 0 euro, nell’altra 50mila e nella rimanente 300mila.

Angelo Russo ha così chiesto di aprire il pacco 14, in cui c’erano 0 euro e a quel punto la situazione si è fatta più distesa. Insieme alla compagna hanno rifiutato una nuova offerta del dottore di 150mila euro e la sorte gli ha dato ragione.

All’interno del loro pacco, infatti, c’era la cifra più alta del programma: i 300mila euro.

Come ha rimarcato il conduttore Stefano Di Martino, si è trattato di una vincita storica perché per la seconda puntata consecutiva è stato vinto il jackpot massimo.

