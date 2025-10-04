Giorgia Palmas derubata in treno: il racconto della showgirl sarda

Brutta disavventura per Giorgia Palmas, derubata mentre viaggiava in treno da Milano a Roma. La conduttrice televisiva e showgirl cagliaritana ha raccontato l’episodio attraverso un lungo sfogo pubblicato sui suoi profili social, dove ha spiegato di essere rimasta vittima di un furto nella carrozza executive del convoglio partito da Milano Centrale.

“Non vi posso dire la sensazione di smarrimento e la delusione che provo” ha scritto Palmas in una stories. “Oltre al danno per tutto quello che ho perso e al disagio che non ho quello che mi serviva per oggi, ero affezionatissima a quella valigia, la avevo da 15 anni”.

Il ladro, secondo quanto riferito da Palmas, avrebbe finto di sistemare un bagaglio prima di impossessarsi della valigia della conduttrice, riuscendo a scendere dal treno e a far perdere le proprie tracce in pochi istanti.

“Qualcuno dirà che dovevo stare più attenta ma un po’ perché sono in executive un po’ perché la valigia era proprio sopra di me e chi l’ha presa stava sistemando il suo finto bagaglio non mi sono accorta” racconta. “Io e altre due persone ci siamo accorti in due minuti del fatto ma si era già dileguato di corsa giu dal treno. Ovviamente spero tutto il ricavato del furto vada solo e soltanto in medicine per il ladro“.

