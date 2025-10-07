Volo salva vita da Alghero a Genova per una neonata di due giorni

Si è conclusa con successo una delicatissima missione sanitaria d’urgenza che ha visto impegnata l’Aeronautica Militare nel trasporto di una neonata di soli due giorni, in imminente pericolo di vita, dall’ospedale di Sassari all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova.

Il trasferimento è stato effettuato con un velivolo G650 del 31° Stormo, decollato da Ciampino e atterrato nel pomeriggio all’aeroporto di Alghero, dove la piccola è stata immediatamente imbarcata a bordo. La neonata ha viaggiato in una culla termica specializzata, costantemente monitorata da un’équipe medica composta da un medico e un infermiere, che hanno garantito assistenza continua per tutta la durata del volo.

L’intervento è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che coordina le operazioni dei voli di Stato destinati alle emergenze sanitarie. L’attivazione della missione è avvenuta su richiesta della Prefettura di Sassari e gestita dalla Sala Situazione di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano, che ha coinvolto tempestivamente il 31° Stormo, reparto specializzato nei trasporti d’urgenza e missioni umanitarie.

Dopo l’arrivo all’aeroporto di Genova, poco dopo le 18:30, la neonata è stata trasferita in ambulanza verso il Gaslini, dove ha proseguito il percorso di cura e ricovero.

