Cagliari, investe un pedone sul marciapiede e poi scappa: 46enne in ospedale

Il conducente dell'auto è stato poi rintracciato dalla Polizia Locale meno di un'ora dopo: denuncia e patente ritirata

Questa mattina a Cagliari un uomo di 46 anni è stato investito da un’auto mentre si trovava sul marciapiede in via della Pineta, nei pressi della parrocchia di San Pio X.

Tuttavia, anziché prestare soccorso, il conducente dell’auto è fuggito per non farsi identificare. Circa un’ora dopo però, l’uomo è stato rintracciato dalla Polizia locale di Cagliari e denunciato per fuga e omissione di soccorso. Si tratterebbe di un uomo di 82 anni residente a Quartu a cui è stata ritirata la patente.

Secondo quanto riferito, l’auto avrebbe prima abbattuto un palo della segnaletica stradale, successivamente ha urtato un altro mezzo che era in sosta e poi ha travolto il pedone. Quest’ultimo è stato trasportato al Brotzu in codice giallo.

