Omicidio a Monserrato, ecco chi era la vittima 23enne | Spuntano le prime ipotesi

Una notte di violenza ha scosso profondamente la comunità di Monserrato. Un giovane di 23 anni, Leonardo Mocci, residente a Villacidro e di professione muratore, è rimasto vittima di un omicidio consumatosi nelle ore notturne. Il ragazzo è stato centrato da un unico, letale colpo di pistola in pieno petto che non gli ha lasciato scampo.

L’allarme è scattato immediatamente, attivando l’intervento dei sanitari del 118. Nonostante i tentativi disperati e prolungati di rianimazione effettuati dall’équipe medica direttamente sul posto, la gravità della ferita si è rivelata fatale: il cuore del giovane ha cessato di battere poco dopo l’arrivo dei soccorsi, rendendo vano ogni sforzo.

L’intera area dell’evento è stata prontamente isolata dai Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari e della Compagnia di Quartu Sant’Elena, intervenuti in forze per garantire la sicurezza del perimetro. Sul luogo del delitto sono entrati in azione gli specialisti del Nucleo Investigativo per i rilievi tecnici e scientifici necessari a cristallizzare la scena del crimine e raccogliere bossoli o altre tracce biologiche utili. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di zona per tentare di ricostruire l’esatta scena del delitto.

Mocci è stato raggiunto dal colpo d’arma da fuoco intorno alla mezzanotte in via Settimio Severo; da alcune prime ricostruzioni, non ancora confermate, potrebbe trattarsi di un furto d’auto a cui il 23enne si sarebbe opposto finendo per essere freddato al petto.

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