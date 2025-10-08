Prima pagina Omicidio Cinzia Pinna, domani rilievi sullo yacht di Ragnedda

Omicidio Cinzia Pinna, domani rilievi sullo yacht di Ragnedda

Non solo la tenuta di Conca Entosa, anche l'imbarcazione di Ragnedda è finita nel mirino dei Carabinieri: l'uomo l'ha usata dopo il delitto

Di
Redazione Cagliaripad
-

Proseguono le indagini da parte dei Ris di Cagliari sulla tenuta di Conca Entosa appartenente a Ragnedda, il luogo in cui è avvenuto l’omicidio di Cinzia Pinna.

I militari infatti stanno continuando a svolgere rilievi e accertamenti per mettere a posto tutte le tessere del puzzle. Sul posto oggi è giunta anche l’agenzia Forestas con il supporto di due mezzi.

Si cercano soprattutto il telefono della vittima e altri effetti personali di cui ancora non è emersa alcuna traccia. Le ricerche, inoltre, si estenderanno anche allo yacht di Ragnedda, ormeggiato a Cannigione. Secondo quanto riferito, non è da escludere che l’uomo abbia anche pensato di gettare il corpo della donna in mare.

Quanto successo dopo il delitto resta però avvolto dalla nebbia, motivo per cui i Carabinieri vogliono vederci chiaro.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DA QUESTO AUTORE