Omicidio Cinzia Pinna, domani rilievi sullo yacht di Ragnedda

Proseguono le indagini da parte dei Ris di Cagliari sulla tenuta di Conca Entosa appartenente a Ragnedda, il luogo in cui è avvenuto l’omicidio di Cinzia Pinna.

I militari infatti stanno continuando a svolgere rilievi e accertamenti per mettere a posto tutte le tessere del puzzle. Sul posto oggi è giunta anche l’agenzia Forestas con il supporto di due mezzi.

Si cercano soprattutto il telefono della vittima e altri effetti personali di cui ancora non è emersa alcuna traccia. Le ricerche, inoltre, si estenderanno anche allo yacht di Ragnedda, ormeggiato a Cannigione. Secondo quanto riferito, non è da escludere che l’uomo abbia anche pensato di gettare il corpo della donna in mare.

Quanto successo dopo il delitto resta però avvolto dalla nebbia, motivo per cui i Carabinieri vogliono vederci chiaro.

