Legge comparto unico, i pareri: “Passo importante, ora vigileremo”

Dal Consiglio delle Autonomie Locali ai sindacati emerge una generale soddisfazione per l'approvazione della legge, ma anche la consapevolezza di un percorso ancora lungo

Generale soddisfazione in Sardegna sia a destra che a sinistra per l’approvazione della legge sul comparto unico, anche se rimane qualche perplessità sul piano comunicativo degli effetti della norma.

Sul tema intanto si è espresso anche il presidente del Cal (Consiglio delle autonomie locali) Ignazio Locci: “Il Cal esprime soddisfazione per l’approvazione all’unanimità della legge sul Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali e vigilerà affinché si arrivi in tempi brevi al risultato concreto”.

Locci però resta cauto: “Siamo consapevoli che per l’effettiva attuazione delle legittime aspettative di riduzione della differenza stipendiale tra i dipendenti regionali e quelli degli enti locali saranno necessari altri passaggi, soprattutto per reperire le risorse adeguate”.

Dello stesso avviso è stato il segretario generale della Cisl Funzione Pubblica Massimo Cinus: “Si tratta di un passo importante e atteso che restituisce dignità e riconoscimento ai lavoratori dei Comuni sardi, ponendo finalmente le basi per una gestione più equa, omogenea e moderna del personale del sistema degli enti locali”.

“È indispensabile – aggiunge Cinus – che il tavolo negoziale del comparto Regione prosegua senza intoppi né lunghe attese”.

Gli fanno eco anche le parole della Fp Cgil: “Quello di oggi è un risultato molto importante nella lunga battaglia dei lavoratori e delle lavoratrici degli Enti locali che da 19 anni aspettano di vedersi riconosciuti diritti e dignità ma il percorso deve ancora compiersi del tutto e il sindacato vigilerà passo per passo affinché gli impegni presi siano rispettati, nella loro interezza e in tempi celeri”.

