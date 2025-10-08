Elettra Lamborghini “sarda” per una settimana: “Vi prego, perdonatemi”

Elettra Lamborghini sarda per una settimana: protagonista del reality della Rai “Boss in incognito“, si è finta Ramona per lavorare nell’azienda e si è presentata con “particolare” accento sardo.
Il reality infatti prevede che i capi delle aziende si travestano e lavorino insieme ai loro dipendenti. Così, per camuffare la sua voce ha provato ad imitare l’accento sardo.
“Ho un accento molto accentuato della Sardegna” dice con un tono che fa davvero sorridere per cercare di convincere la dipendente. Poi nel dietro le quinte chiede scusa a tutti i sardi: “Vi faccio un appello, sardi vi prego: perdonatemi”.
