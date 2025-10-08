Notizie Musica e Spettacolo Nuovo amore per Elisabetta Canalis: in moto con un uomo misterioso, ecco...

Nuovo amore per Elisabetta Canalis: in moto con un uomo misterioso, ecco chi è

La showgirl sarda è stata paparazzata insieme ad un uomo misterioso mentre uscivano da un hotel di Milano in sella ad una moto

Maria Laura Scifo
Crediti foto: Elisabetta Canalis instagram page

Un ingresso e un’uscita furtiva da un hotel di Milano in sella a una moto. Elisabetta Canalis è stata vista insieme ad un uomo che indossava un casco integrale e subito il fatto ha destato enorme curiosità.

L’uomo è l’ex rugbista e ora attore Alvise Rigo e sebbene i due non abbiano ancora reso ufficiale la loro relazione, ormai sembrano esserci pochi dubbi.

A svelare il fatto è stato il settimanale “Chi”, che li ha immortalati con una foto mentre uscivano dall’albergo. Un indizio importante che lascia intendere come la loro sia qualcosa di più di un’amicizia.

