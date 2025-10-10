Cagliari, Ciocci elogia Caprile: “Grande portiere: è tra i più in forma in Europa”

Al termine dell’amichevole disputata ieri dal Cagliari contro il Cagliari Primavera, il portiere della prima squadra Giuseppe Ciocci è intervenuto ai microfoni dei giornalisti presente ad Asseminello.

L’estremo difensore ha tracciato un bilancio di questo inizio di stagione e delle sue condizioni fisiche, sottolineando anche il grande lavoro del collega Elia Caprile.

“È sempre bello vedere un grande afflusso di gente nei nostri allenamenti – ha affermato il portiere – Sentiamo le persone vicine e questo ci dà una grande carica per il prosieguo della stagione e ci fa capire che dobbiamo continuare su questa strada”.

Sull’inizio di stagione ha poi sottolineato: “La continuità di risultati ci dà morale e spirito, possiamo dire che a Udine ci è andata bene, ma sappiamo che la fortuna la portiamo dalla nostra parte con il lavoro. Ringraziamo Sant’Elia per le parate e ci teniamo buona questa partita pensando alle prossime”.

Infine sul rapporto con Caprile: “Elia è un grande portiere e lo sta dimostrando, uno dei più in forma in Europa. Vedere in prima persona tutto il lavoro che svolge è veramente bello, un grande esempio. Cerco di rubare il più possibile per crescere”.

