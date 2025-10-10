Shock a Alghero, trovato un uomo morto su una barca ormeggiata

A seguito del ritrovamento, la Procura di Sassari ha aperto un'inchiesta formale sul caso e ha già disposto l'esecuzione dell'autopsia

La scorsa notte un uomo è stato rinvenuto privo di vita su un’imbarcazione ormeggiata nel porto di Alghero.

Sul luogo sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri della Compagnia locale, che hanno dato il via alle indagini per chiarire l’accaduto. Le circostanze del decesso rimangono per il momento oscure e gli inquirenti mantengono uno stretto riserbo sui dettagli emersi.

A seguito del ritrovamento, la Procura di Sassari ha aperto un’inchiesta formale sul caso e ha già disposto l’esecuzione dell’autopsia sul corpo della vittima, esame fondamentale per stabilire le cause della morte.

