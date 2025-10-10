Maracalagonis, discarica abusiva con auto rubate: denunciato un 48enne

L’uomo è accusato di ricettazione e gestione illecita di rifiuti: nel suo terreno un vero e proprio cimitero di auto

Un grande cimitero di auto in una sua proprietà. I Carabinieri della Stazione di Maracalagonis hanno denunciato in stato di libertà un 48enne disoccupato, domiciliato in località Corongiu, ritenuto responsabile dei reati di ricettazione e gestione illecita di rifiuti.

L’indagine è partita dopo alcune segnalazioni relative alla presenza di autovetture abbandonate in una zona rurale del territorio comunale. I militari, dopo aver verificato la fondatezza delle informazioni, hanno avviato un’attività di accertamento mirata che ha portato alla scoperta di un’area isolata trasformata in una discarica a cielo aperto.

Durante il sopralluogo, i Carabinieri hanno accertato che all’interno del terreno riconducibile al 48enne erano custoditi diversi veicoli risultati rubati, oltre a numerosi rifiuti speciali e materiali di risulta ammassati senza alcuna autorizzazione e in totale assenza di misure di sicurezza ambientale.

L’intera area è stata posta sotto sequestro preventivo, insieme ai mezzi rinvenuti che verranno restituiti ai legittimi proprietari. Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti per risalire alla provenienza dei materiali e verificare il possibile coinvolgimento di altre persone nell’attività illecita.

