Gaetano, gita in famiglia nel parco di Sardegna in Miniatura

Il fantasista del Cagliari ha passato una domenica in famiglia a Tuili, tra sorrisi e scatti social in vista del suo ritorno in campo

La sosta per le nazionali ha permesso ai rossoblù di ricaricare le pile in famiglia. Ad approfittare della domenica di sosta per dedicarsi ai propri bimbi è stato Gianluca Gaetano, che ha trascorso una giornata nel parco di Sardegna in Miniatura.

Come testimoniato nei post sui social condivisi con la moglie Maria, il fantasista rossoblù ha passeggiato tra i percorsi che riprendono i posti più significativi dell’Isola. Tra questi non poteva mancare il vecchio Sant’Elia in miniatura. E poi un giro tra i dinosauri insieme alla piccola Carmela Pia e all’ultimo arrivato Mattia, ancora nel passeggino.

Intanto papà Gianluca si prepara al rientro in gruppo in vista della sfida contro il Bologna. Dopo gli ultimi problemi fisici che lo hanno costretto a stare fuori a Udine, Gaetano è pronto a tornare a disposizione per la ripresa del campionato.

