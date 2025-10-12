Dolianova, 60enne bullizzato da una baby gang: identificati i minorenni

L’uomo, un soggetto fragile, è stato vittima di bullismo e violenza da parte di tre ragazzi: il video del pestaggio è finito in rete

Un episodio di violenza e bullismo ha sconvolto Dolianova, dove un uomo di circa 60 anni, soggetto fragile noto in paese, è stato preso di mira da un gruppo di minorenni.

Come si vede in un video circolato in rete, i ragazzi prima lo hanno deriso, poi spintonato e colpito con calci e pugni, facendolo cadere a terra e sbattere violentemente. Le immagini hanno generato profonda indignazione tra i cittadini e sono subito scattate le verifiche dei Carabinieri della compagnia locale.

Le indagini hanno portato all’identificazione di tre giovanissimi, subito rintracciati e convocati in caserma insieme alle famiglie. L’aggressione, avvenuta fuori da un supermercato, sarebbe stata l’apice di una serie di provocazioni e insulti iniziati nei giorni precedenti. L’uomo ha riportato ferite e danni ai denti, ma ha scelto di non sporgere denuncia contro i suoi aggressori.

Nel frattempo, sono stati attivati i servizi sociali del Comune e informate le autorità scolastiche, che avvieranno percorsi specifici per i giovani coinvolti.

