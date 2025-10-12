Addio a Marco Carboni, morto a 67 anni l’ex assessore regionale

È morto l’ex assessore regionale ai Trasporti Marco Carboni, nella giunta guidata da Mario Floris nei primi anni Duemila. Aveva 67 anni. L’ex di Forza Italia è stato trovato privo di vita questa mattina nella sua abitazione di via Tuveri, a Cagliari.

Grande appassionato di sport e volto noto nel panorama politico e amministrativo sardo, Carboni negli ultimi anni aveva affrontato alcune difficoltà personali, tra cui una tormentata separazione e, pochi mesi fa, la perdita dell’adorata madre, alla quale era profondamente legato.

La notizia della sua scomparsa ha destato profonda commozione nel mondo politico regionale, dove molti colleghi e amici lo ricordano come una persona competente, schietta e appassionata.

