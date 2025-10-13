Usini, 16enne cade da cavallo e batte la testa: interviene l’elisoccorso

L’animale si è imbizzarrito durante una passeggiata nelle campagne di Sos Paris e la giovane in sella ha riportato un trauma cranico

Incidente a cavallo ieri pomeriggio nelle campagne di Usini. Una ragazza di 16 anni è rimasta ferita nella pianura in località Sos Paris, alla periferia del paese, dove intorno alle 18.30 stava facendo una passeggiata a cavallo insieme a un amico, anche lui minorenne. L’animale si è imbizzarrito e la ragazza è stata disarcionata, cadendo rovinosamente a terra e riportando un grave trauma cranico.

Nella caduta ha perso conoscenza per alcuni minuti. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con un’ambulanza e l’elisoccorso Areus, con a bordo l’equipe medica che, valutata la gravità delle ferite, ha disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. La sedicenne è ora ricoverata in osservazione, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Usini, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it