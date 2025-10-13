Sestu, allarme molestie: “Non possiamo più passeggiare da sole”

Monta la paura a Sestu dopo il tentato stupro avvenuto in paese da parte di un iraniano ospite nel centro d’accoglienza di Monastir. La 33enne aggredita è riuscita a fare arrestare l’individuo, ma lo spavento è stato forte e nella zona di San Gemiliano ora è allerta massima.

Sul gruppo social “Tutti gli abitanti di Sestu” tante donne ora chiedono maggiori controlli nella zona. “Propongo un gruppo che si vuole unire a me la mattina per andare a camminare” scrive un’utente in un post. “Sono sempre andata da sola, ma ultimamente non faccio altro che guardarmi alle spalle in continuazione, è pieno di questi personaggi diciamo sospetti e sinceramente dopo quanto accaduto oggi non mi fido più ad andare sola”.

Un post che ha ricevuto ampio sostegno e in tanti suggeriscono di portarsi dietro spray al peperoncino, ma anche di organizzare ronde maschili nella zona. L’allerta da parte dei cittadini è massima.

Intanto l’individuo responsabile dell’aggressione è stato tradotto in carcere a Uta.

