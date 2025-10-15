Porto Torres, madre e figlia salvate dall’abitacolo auto in una strada allagata | Video

I Vigili del Fuoco, giunti sul posto, hanno raggiunto le due persone utilizzando un mezzo fuoristrada per portarle in sicurezza

Un intervento di soccorso è stato effettuato intorno alle ore 08:00 di questa mattina dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Porto Torres, in località Funtana Cherchi.

L’operazione è stata necessaria per liberare una madre e la figlia, rimaste intrappolate all’interno dell’abitacolo della loro automobile in un tratto stradale completamente allagato.

I Vigili del Fuoco, giunti sul posto, hanno raggiunto le due persone utilizzando un mezzo fuoristrada per portarle in sicurezza. Fortunatamente, non si registrano feriti.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i Carabinieri di Porto Torres e la Polizia Locale, che ha provveduto a disporre la chiusura della strada a causa dell’allagamento.

